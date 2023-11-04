Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. İstanbulspor ile Pendikspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İSTANBULSPOR - PENDİKSPOR MAÇI 11'LERİ:
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Ali Yaşar, Muammer, Loshaj, Rroca, Ndao, Kenio, Traore Jr
Pendikspor: Erdem, Erdem Özgenç, Welinton, Berkay, Sequeira, Lusamba, İbrahim, Halil, Çekiçi, Erencan, Diaby
İSTANBULSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Pendikspor maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.