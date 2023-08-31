İstanbulspor, Jetmir Topalli'yle 5 yıllık sözleşme imzalayıp sezon sonuna kadar Manisa FK'ye kiraladığını bildirdi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldı. Topalli, İstanbulspor'a imza atmasının ardından Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK'yle 1 yıllık kiralık anlaşmaya vardı.

2021-2022 sezonu öncesinde Yeni Malatyaspor'dan İstanbulspor'a transfer olan Topalli, 30 lig maçında 9 gol atıp 6 da asist yaparak takımının Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olmuştu.

Geçtiğimiz sezon sarı-siyahlılarla Süper Lig'de mücadele eden 25 yaşındaki oyuncu, 28 karşılaşmada 5 gol kaydederken, takım arkadaşlarını da 3 kez golle buluşturdu.