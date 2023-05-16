İstanbulspor - Galatasaray maçı sonrası Fatih Tekke:
İstanbulspor - Galatasaray maçı sonrası Fatih Tekke konuştu. İşte Tekke'nin 2-0'lık mağlubiyetin ardından o sözleri...
İstanbulspor Haberleri
Yayın Tarihi: 16.05.2023- 22:56
İşte Tekke'nin 2-0'lık mağlubiyetin ardından o sözleri...
Maç öncesinde bireysel bir hata olmaz ise demiştim... İstanbulspor olarak Galatasaray gibi bir takıma 90 dakika ön alan baskısı yaptık. Bana göre %100 başarılı olduk, fırsatlar geldi. Galatasaray da totalde çok iyi oynadı diyemiyoruz. Oyuncularımın performansından çok memnunum. En azından mücadelelerinden memnunum. Top bizdeyken çok iyi değildik, bu da tecrübe ve kalite meselesi.