Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Eyüpspor forması giyen Nijeryalı futbolcu Emeka Eze'yi kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. 26 yaşındaki forvet Eyüpspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 18 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşarken, 2 de asist katkısı sağladı.
İstanbulspor Emeka Eze’yi transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Eyüpspor forması giyen Nijeryalı Emeka Eze’yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
İstanbulspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2023- 17:41
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