Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamaya göre, deneyimli çalıştırıcının kendi isteğiyle bu ayrılığın gerçekleştiği bilgisi verildi. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de 10 maça çıkan İstanbulspor, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 8 puan topladı ve 16. sırada yer aldı.

Üst üste 3. mağlubiyetini yaşayan İstanbul temsilcisinde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın, kendi isteğiyle kulüpten ayrıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig'e çıkmamızda büyük emeği olan değerli Teknik Direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Teknik direktör değişiminin futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz." denildi.