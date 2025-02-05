Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 6 Şubat 2023 depreminin 2. yıldönümüne dair paylaşımda bulundu.

Depremden etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'ı temsil eden ekip, yaptığı paylaşıma "Gidenler kalbimizde, anıları sonsuza dek bizimle. Unutmadık, unutmayacağız!" notunu düştü.

Kulüp ayrıca resmi internet sitesinde başta Christian Atsu olmak üzere depremde hayatını kaybeden oyuncularına ve kulüp bünyesinde çalışan isimlere rahmet diledi.

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