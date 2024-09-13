Hatayspor Naby Keita ile anlaşamadı!

Yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Hatayspor, Werder Bremen forması giyen :Naby Keita'yı transfer etmek istiyordu. Ancak Gineli futbolcu, Akdeniz ekibine imza atmaktan vazgeçti.

Süper Lig'de transfer dönemi sona ererken birçok kulüp son günleri hızlı geçirdi. Yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Hatayspor, Werder Bremen forması giyen :Naby Keita'yı transfer etmek istiyordu. Ancak Gineli futbolcu, Akdeniz ekibine imza atmaktan vazgeçti.