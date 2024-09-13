Süper Lig'de transfer dönemi sona ererken birçok kulüp son günleri hızlı geçirdi. Yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Hatayspor, Werder Bremen forması giyen :Naby Keita'yı transfer etmek istiyordu. Ancak Gineli futbolcu, Akdeniz ekibine imza atmaktan vazgeçti.
Hatayspor Naby Keita ile anlaşamadı!
Yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Hatayspor, Werder Bremen forması giyen :Naby Keita'yı transfer etmek istiyordu. Ancak Gineli futbolcu, Akdeniz ekibine imza atmaktan vazgeçti.
Hatayspor Haberleri
Yayın Tarihi: 14.09.2024- 01:09