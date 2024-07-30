Lamine Diack Hatayspor’da!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Fransa'nın Nantes kulübünde forma giyen 23 yaşındaki Senegalli orta saha Lamine Diack'ı 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Hatayspor'un Lamine Diack'ı satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Kendisini 1 yıllığına Hatayspor'a bağlayan sözleşmeyi imzalayan Diack'ın imza töreninde Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak da yer aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Lamine Diack! Daha önce FC Nantes ve Ankaragücü kulüplerinde forma giyen orta saha oyuncusu Lamine Diack ile satın alma opsiyonlu, 1 yıl kiralık sözleşme imzaladık. İmza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak Katıldı. Lamine Diack'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.