Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, son haftada karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçında mutlak galibiyet hedefliyor.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki bordo-beyazlı ekip, 38 puanla 17. sırada bulunuyor.
Düşme potasındaki yer alan Hatayspor, ligin son haftasında 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
GALİBİYET GELİRSE 3 MÜSABAKANIN SONUCU BEKLENECEK
Rizespor maçında mutlak galibiyet hedefleyen Hatayspor, müsabakayı kazanması halinde 41 puana ulaşacak.
Kümede kalma mücadelesi veren bordo-beyazlılar, Rizespor karşılamasında hanesine 3 puan yazdırması durumunda diğer maçlardaki sonucu bekleyecek.
Akdeniz ekibinin kaderini, TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK ve Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçlarındaki skorlar belirleyecek.
Atakaş Hatayspor, 2019-2020 sezonunda şampiyon olarak tamamladığı 1. Lig'den yükseldiği Süper Lig'de 4 sezondur mücadele ediyor.