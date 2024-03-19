Hatayspor’da 5 futbolcuya milli davet!

Hatayspor'da 5 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.
Trendyol Süper Lig'deki 5 haftalık galibiyet hasretine Samsunspor karşısında 3-0'lık skorla sona veren Hatayspor, 5 futbolcusunu milli takımlara yolladı. Bordo-beyazlı ekipte Visar Bekaj (Kosova), Rigoberto Rivas (Honduras), Dele Bashiru (Nijerya), Renat Dadashov (Azerbaycan) ve Ömer Faruk Beyaz (Ümit Milli Takım) milli takımlarından davet alan futbolcular oldu.
Hatayspor da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuncularına başarılar diledi.