Konyaspor'un değişikliklerden sonra daha iyi oynadıklarını ifade eden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Öncelikle Konyaspor'u tebrik ediyorum. Hem bizim için hem onlar için çok önemli bir mücadeleydi. Biz maça baktığımızda ilk 45 dakika oyuna üstünlük hakimdik. Belki istediklerini yapan taraf bizdik. Ama ikinci yarıda Konyaspor'un yaptığı değişiklikleri ile daha baskılı, biraz daha şiddetli başlatacakları belliydi. Ama anlamsız bir şekilde bir geriden oyun kurma tercihimiz vardı. Maç buralara bu şekilde gelmezdi ama bir oyun kurma isteğinde kaybettiğimiz topla korner, kornerde adam paylaşımı eksikliği bizi 1-0 mağlup duruma düşürdü. Sonrasında ikinci bir faul de hızlı başlangıçla golü buldular. Ben Konyaspor'u tebrik ediyorum. Bizim içinse oyuncularıma içeride de söyledim. Hiç düşünmediğimiz, beklemediğimiz bir maçtı. Ama yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.