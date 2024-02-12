Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'a konuk olacak.

Mücadele öncesi Hatayspor'da Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

İŞTE DEMİREL'İN SÖZLERİ:

Anma törenlerine katıldık, sonra Başakşehir'le oynadık, sonra buraya geldik. Transferin son günleriydi. Hatay için ne gerekiyorsa ona göre hareket etmek zorundayız. Hatayspor için amacımız oradaki insanlara umut olmak.

"G.SARAY'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Halil ihtiyacımız olan pozisyonda olan bir oyuncuydu. Galatasaray'a da teşekkür ediyorum bize verdikleri için. İyi transferler yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah hepsi süre alacak.