GÜZEL BİR NESİL

Bence güzel bir nesil geliyor. Kendi adıma şunu söyleyebilirim, daha bu yolun başındayım, bir başarım yok. Oyunculara yol gösteriyorum ama bu benim işim. Bertuğ mesela, bu sene benim planlarımda ilk yazdığım isimdi. Ama Bertuğ'un planı, benim planımdan önce geliyor. Avrupa'ya gitmesi, onun oraya gitmesi benim planımdan daha önemliydi. O kendi hayaline gönderebilmek beni daha çok mutlu ediyor. Bu başarı sayılıyorsa, en büyük başarı benim için. Ama diğer türlü spor olarak başarı elde etmeniz için elle tutulur bir şey kazanmanız gerekiyor. Çok konuşuyoruz. Biz her gördüğümüz hal hatır sorarız herkesin bir kendisi doğru var ama o fikir alışverişi her zaman olur. Herkesin bir yoğurt yiyişi var. İnşallah hepsi başarılı olur. Daha yenilikçi, okuyan, öğrenmeye çalışan, izleyen bir nesil geliyor. Bence Türk futbolu kazanacak. Bizim derdimiz de bu zaten. Türk futbolunu biraz daha ön plana çıkarmak, çok değerli bir ülkeyiz ama biraz reklam anlamında eksik kalıyoruz. O yüzden inşallah biz bu düşünceyi biraz daha yukarıya taşırız.