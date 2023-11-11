Hatayspor'un Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde önemli açıklamalar yaptı.
Süper Lig'de bu akşam Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, TRT Spor'a konuştu.
Volkan Demirel: Beşiktaş ya da Galatasaray'da oynasaydım...
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasnda Galatasaray ile oynayacakları mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Volkan Demirel'in sözleri...
Hatayspor'un Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde önemli açıklamalar yaptı.
İşte Volkan Demirel'in sözleri;
Keyfimiz yerindense, işler yolunda gidiyor. Şu andaki mesuliyetimiz takım. Takım iyiyse, ben de daha iyi oluyorum. Özel hayat olarak ailemizden yana her zaman mutluyuz. Ama futbol takımımızla alakalı elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Zor bir dönemden geçtik. O dönemden sonra ayağa kalkmasını bildik. İnşallah daha da ilerisi olacak. Önümüzdeki zaman da daha iyisi olacağını tahmin ediyorum.
İNANDIĞIM BİR EKİP VAR
Ekip arkadaşlarım, teknik direktörlüğe ilk adımımı attığımda yanımdaydı. Biz bir aileyiz. Aramıza katılanlar oldu, ayrılanlar olmadı. Ekip olduğumuz için de 3 senedir birlikteyiz. Güzel, güvendiğim, inandığım bir ekibim var.