Volkan Demirel Trabzonspor karşısında kaybetmiyor!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bordo-mavililere karşı tüm kariyerinde 27 kez rakip oldu. Demirel bu mücadelelerin hiçbirini kaybetmedi.

Hatayspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2023- 22:36 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023- 22:43