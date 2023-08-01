Son dakika transfer haberi: Bir dönem Fenerbahçe'nin genç yıldızlarından olan Ömer Faruk Beyaz, Alman ekiplerinden Stutgart'a transfer olmuşdu. Genç yıldız kısa Avrupa macerasından sonra tekrar Süper Lig'e döndü. İşte Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı...

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve sonrasında Alman ekibi Stuttgart'ın yolunu tutan 21 yaşındaki genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Ömer Faruk Beyaz, 2021 yazında Fenerbaçe'den Stuttgart'a transfer olmuştu. Sonrasında ise bir başka Alman ekibi Magdeburg'a kiralık olarak gitmişti.

Magdeburg'dan Stutgart'a kiralıktan dönen oyuncunun yeni adresi ise Hatayspor oldu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA: