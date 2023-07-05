Hatayspor, İsveçli tecrübeli golcü oyuncu Sergio Carlos Strandberg ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hatay temsilcisi, Malmö, Club Brugge, CSKA Moskova gibi takımlarda forma giyen, Sergio Carlos Strandberg'i kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı kulüpten futbolcunun transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Tecrübeli golcü Sergio Carlos Strandberg ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Carlos Strandberg'e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

Düzenlenen imza törenine Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Teknik Direktör Volkan Demirel de katıldı.

Kariyerinde 290 maça çıkan Strandberg, 125 kez fileleri havalandırırken, 26 da asist yaptı.