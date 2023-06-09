Volkan Demirel'den örnek davranış!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un 13 yaşındaki kızı Alya Savut'u ortaokul mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı. Başarılı teknik adam, gösterdiği vefa hareketiyle büyük takdir topladı.



Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. Rezidansın enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında günlerce umutlu haber beklenen Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un da hayatını kaybettiği belirlendi. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, vefa örneği göstererek Taner Savut'un Bahçeşehir Okulları'nda okuyan 8'inci sınıf öğrencisi kızı Alya Savut'u mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı. Törende Volkan Demirel'in Alya Savut için konuşma yapması duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Alya Savut'un aynı okuldan geçen yıl mezun olan ablası Cansın Savut ve annesi Pınar Savut da törende yer aldı.

