Hatayspor Sportif Direktörünün acı haberini verdi

Kahramanmaraş merkezli depremde Rönesans Rezidans'ta bulunan ve enkaz altında kalan Taner Savut'tan acı haber geldi. Hatayspor, Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

HATAYSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin." ifadeleri yer aldı.

Acı haberi alan Volken Demirel'de üzüntüsünü belirterek şu ifadeleri kullandı "Hatayspor Sportif Direktörümüz, kıymetli çalışma arkadaşım, yüreği güzel kardeşim Taner Savut'u kaybetmenin tarif edilemez acısı içindeyim. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun."