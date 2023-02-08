Uyanık olduğunu umuyordum. 11 katlı bir binanın 9. katında oturuyordu. Kulüpten yetkililer onu bulmam için bana yardım etmeye çalıştı ancak bu zordu. Doğal olarak onlar da kendi yakınlarını bulmaya çalışıyordu. İngiltere ve Gana kaynaklı haberlerde Christian'ın enkazdan çıkarıldığı yazıldı ama bana gelen resmi bilgi kulüpten salı sabahı 6'da ulaştı.