Türkiye'yi derinden sarsan depremler sonrası enkaz altından kurtarılan Hataysporlu Christian Atsu'nun menajeri, İngiliz basınına konuştu.
Hatayspor'da Christian Atsu'nun menajeri o anları anlattı! "20 dakika önce..."
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin ardından, Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da forma giyen Christian Atsu enkaz altında kalmıştı. Ganalı oyuncu yapılan çalışmalar sonrası kurtarılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. 31 yaşındaki oyuncunun menajeri, yaşananları İngiliz basınına anlattı.
Mirror'a açıklamalarda bulunan oyuncunun Londra'daki menajeri Nana Sechere, 31 yaşındaki yıldızın evine sabaha karşı 4 gibi geldiğini ve depremin de yaklaşık 20 dakika sonra gerçekleştiğini söyledi. İşte menajer Sechere'nin o sözleri...
Onunla en son pazar gece yarısı konuştum. Başka bir arkadaşının evinde oyun oynuyorlardı. 4 gibi evine geldi. 20 dakika sonra da deprem oldu. Kulüpten bir sorumlu beni arayana kadar durumu bilmiyordum. Sabah 5'te Christian'dan haberim olup olmadığı soruldu. Bana Christian'ın kaldığı binanın çöktüğünü ve kendisinden haber alınamadığını söyledi.