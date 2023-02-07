Kahramanmaraş'ta merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem; Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkiledi.

Süper Lig ekibi Hatayspor'da birçok futbolcu ve teknik ekipten isimler depremden etkilendi. Sportif direktör Taner Savut ve tercüman Emre'nin enkaz altında kaldığı belirtilirken henüz iki isimden haber alınamadı.

Hatayspor bölgede devam eden artçı sarsıntıların ardından kafile halinde şehri terketmeye hazırlanıyor. Hatayspor, takım halinde Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu'nun tesislerine yerleşecek.