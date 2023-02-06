Hatayspor'da Murat Bel'den iyi haber!

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu, Akdeniz bölgesinde birçok ili etkileyen ve Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası spor camiasından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’da teknik direktör Volkan Demirel’in ekibinde yer alan atletik performans antrenörü Murat Bel ve ailesi, enkazdan sağ bir şekilde çıkarıldı. Bel ve ailesinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hatayspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2023- 17:40