Merkez üssü Kahramanmaraş'da olan depremin etkileri devam ediyor. Teknik direktör Volkan Demirel'in de yardım çağrısında bulunduğu Hatayspor'da sevindirici haberler gelmeye devam ederken; 4 isim ile kontakt kurulamadı. Teknik heyetten iki isim enkazdan sağ olarak kurtulduğu bildirildi. Futbolculardan Burak Öksüz enkazdan çıkarıldı, Bertuğ Yıldırım'ın ve Kerim Alıcı'nın da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Futbolcular Christian Atsu ile Onur Ergün, sportif direktör Taner Savut ve tercüman Emre'ye ise henüz ulaşılamadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde acı bilanço korkutmaya devam ederken; spor camiasında endişeli bekleyiş sürüyor.

Teknik direktör Volkan Demirel'in de yardım çağrısında bulunduğu Hatayspor'da sevindirici haberler gelmeye devam ederken; 4 isim ile kontakt kurulamadı. Teknik heyetten iki isim enkazdan sağ olarak kurtulduğu bildirildi. Futbolculardan Burak Öksüz enkazdan çıkarıldı, Bertuğ Yıldırım'ın ve Kerim Alıcı'nın da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Futbolcular Christian Atsu ile Onur Ergün, sportif direktör Taner Savut ve tercüman Emre'ye ise henüz ulaşılamadı.

BERTUĞ'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Hatayspor'un golcüsü durumunu iyi olduğunu belirtirken, "Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim, şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun." paylaşımında bulunuldu.

ONUR ERGÜN DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Öte yandan bordo-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Onur Ergün de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Durumunun iyi olduğunu ifade eden Onur Ergün, "Arayan, soran herkese teşekkür ederim. Çıkan haber doğru değil. Gayet iyiyim. Şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.