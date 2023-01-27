Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Jeremy Dudziak'ı renklerine bağladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Dudziak'ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2 ekiplerinden Greuther Fürth forması giyen orta saha oyuncusu Jeremy Dudziak'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya kattık. Jeremy Dudziak'a 'hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."