Spor Toto Süper Lig takımlarından Hatayspor'da gözler transfere çevrildi.
TRANSFER HABERİ: Volkan Demirel'den eski Beşiktaşlı yıldıza kanca!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Hatayspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu sezon istenen sonuçları elde edemeyen Akdeniz ekibi, transfer flaş bir ismi gündemine aldı. Teknik Direktör Volkan Demirel, Beşiktaş'ta 4 sezon forma giyen o yıldızın transferini istedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Akdeniz ekibi şu ana kadar istenen sonuçları elde edememişti.
Hatayspor 16 haftada 15 puan topladı.