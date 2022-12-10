Burak Bekaroğlu Hatayspor ile antrenmana çıktı

Burak Bekaroğlu Hatayspor ile antrenmana çıktı

Karagümrük ile yollarını ayıran ve Hatayspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Burak Bekaroğlu, takımla ilk idmanında yer aldı.

Hatayspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.12.2022- 14:42