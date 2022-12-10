Burak Bekaroğlu Hatayspor ile antrenmana çıktı
Karagümrük ile yollarını ayıran ve Hatayspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Burak Bekaroğlu, takımla ilk idmanında yer aldı.
Hatayspor Haberleri
Yayın Tarihi: 10.12.2022- 14:42
Dünya Kupası sebebiyle verilen arada hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Hatayspor, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde sabah saatlerinde yapılan antrenmanda bordo-beyazlılar, dar alan çalışması yaptı.
Hatayspor ile 2,5 yıllık anlaşma imzalayan tecrübeli stoper Burak Bekaroğlu ise takımla ilk idmanına çıktı.