Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Hatayspor ile Kayserispor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Kayserispor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.