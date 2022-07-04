KURBAN BAYRAMI'NIN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Müslüman alemi tarafından bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş devam ederken; milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı'nın anlam ve önemini araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı nasıl ortaya çıktı, neden kurban kesilir? İşte detaylar...

Kurban Bayramı'nın anlam ve önemi, neden kurban kesildiği milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Kurban Bayramı'nın neden kutlandığını ve kurban kesmenin anlamını merak edenler için Kurban ibadetine ve Kurban Bayramı'na dair merak edilen tüm detaylar haberimizde...

🐏KURBAN BAYRAMI TARİHÇESİ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kurban Bayramı, hicretin ikinci yılında ortaya çıkmıştır ve kurban ibadeti Hz. İbrahim ve oğlu arasında yaşanan bir olay sayesinde önem kazanmıştır.

Hz. İbrahim evinde bir gün uyuduğu esnada, rüyasında oğlu İsmail'i kurban ettiğini görmüştür. Bu rüya üzerine Mekke'ye giden Hz. İbraim, oğlu İsmail'i annesinin yanında görmüştür.

Oğluna rüyasından bahseyen Hz. İbrahim, oğluna bir ip ve bir bıçak almasını söylemiştir ve oğlunu da alarak odun kesmeye çıktığını söylemiştir.

Hz. İbrahim ve oğlu İsmail, vadiye doğru ilerlerken, şeytan insan kılığında Hz. İbrahim'in karşısına çıkmıştır ve Allah'ın bu emrini yerine getirmesin diye aklını çelmeye çalışmıştır. Fakat Hz. İbrahim bu oyuna inanmamıştır. Oğluna, rüyasını anlatan ve Allah için kendisini kurban ettiğini gördüğünü açıklayan Hz. İbrahim, oğlunun tepkisi ise oldukça şaşırtıcıdır.

İsmail bu duruma şöyle cevap vermiştir:

"Babacığım sana emrolunanı yap, babacığım! Beni kurban etmek istediğin zaman, beni iple sıkıca bağla ki benden sana karşı, bir şey isabet edip de ecrim eksilmesin. Hem sen beni boğazlamak için yatırdığın zaman, yüzükoyun yatır, alnımı yere getir. Çünkü yüzüme bakınca kalbin incelir ve bu durumun Allah'ın sana emrettiği şeyi yerine getirmene engel olabileceğinden korkarım!"

Hz. İbrahim hazırlığını tamamlar ve oğlunu kurban edecekken Allah tarafından "Ey İbrahim! Rüyana sadakat gösterdin, işte sana oğlunun yerine boğazlayacağın kurbanlık, onu boğazla!" emredilmiştir.

İşte kurban ibadeti günümüze kadar bu dini değer ile ulaşmış ve korunmuştur. Allah'ın emrettiğini görevi en sevdiği olmasına rağmen geri çevirmeyen Hz. İbrahim'e bir ödül olurken; aynı zaman insanlık tarihinde de sürdürülebilir bir yardımlaşmanın anahtarı olmuştur.

Kurban Bayramı'nı et kesilen ve dağıtılan bir gün dizesi olarak görmek yerine, ihtiyaç sahiplerinin düşünüldüğü ve yardıma ihtiyacı olan insanların hatırlandığı; paylaşımların artırıldığı ve bereketli sofraların kurulduğu bir bayram olarak özemsemek gerekmektedir.

KURBAN KESMENİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR, NEDEN KURBAN KESİLİR?

Kurban kesmenin şartlarını yerine getirenler, öncelikle çevresinde bulunan ihtiyaç sahiplerini mutlu ederler.

Zengin ve yoksul demeden her evin doymasını sağlar.

Çocukların yüzünün güldüğü, büyüklerin gönlünün yapıldığı bir süreç olan bu bayram, sadece bayram günlerinde kalmamalıdır.

Kardeşlik ve yardımlaşma yılın her gününde ve her anında hatırlanmalıdır..

Kardeşliğin ve birliğin temsili olan Kurban Bayramı, yardımlaşmanın en çok vücut bulduğu bir dönemdir.

Allah rızası için yapılan bu ibadet, öncelikle sosyal hayatta adaleti sağlar.



KURBAN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Kurban Çeşitleri