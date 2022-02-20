Fenerbahçe Hatayspor maçında Benzia ilk kez eski takımına karşı forma giydi!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia, Hatayspor formasıyla eski takımına karşı ilk kez mücadele etti.

Hatayspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 20:33