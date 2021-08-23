23 Ağustos 2021, Pazartesi

HATAYSPOR

Son dakika transfer haberleri: Hatayspor'dan AAron Boupendza açıklaması!

Hatayspor’dan Boupendza açıklaması!
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 Giriş Tarihi: 23.08.2021

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, geçtiğimiz sezon gol kralı olan Aaron Boupendza'nın transfer görüşmesi yapmak için Katar'a gitmesine izin verildiğini açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, geride bıraktığımız sezonu gol kralı tamamlayan Gabonlu futbolcusu Aaron Boupendza'nın, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek için Katar'a gittiğini duyurdu. Yıldız isim, Al Arabi ile görüşüyordu.

25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 38 karşılaşmada 22 gol atarken 1 de asist yapmıştı. Boupendza ile bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray da ilgilenmişti.

Hatayspor'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Aaron Salem Boupendza'nın transfer görüşmelerini tamamlaması ve sağlık kontrolünden geçmesi için A.Hatayspor tarafından Katar'a gitmesine izin verilmiştir.

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