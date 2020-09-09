09 Eylül 2020, Çarşamba

HATAYSPOR

Hatayspor stoperini buldu! Jean Claude Billong geliyor...

Fransız stoper Süper Lig'e geliyor!
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 Giriş Tarihi: 09.09.2020

'a Fransız stoper geliyor. Anlaşmaya varılan bugün Türkiye'ye gelecek.

'in yeni takımı aradığı stoperi buldu. TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve transfer döneminin en hareketli ekipleri arasında yer alan Hatayspor, ile anlaşmaya vardı. Fransız stoper bugün Türkiye'ye gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından Hatayspor ile imzalayacak.
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