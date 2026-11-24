Süper Loto 24 Kasım 2026 sonuçları, 141. çekilişin tamamlanmasıyla belli oldu. Milli Piyango Online sonuç ekranında kazandıran 6 numara ve ikramiye kategorileri yer aldı. Peki, büyük ikramiye bu kez sahibini buldu mu, kaç kişi 5 bildi? İşte çekiliş ayrıntıları...

Süper Loto 24 Kasım 2026 sonuçları belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen 141. çekilişin ardından şanslı 6 numara ve ikramiye dağılımı açıklandı. Pazar günkü çekilişte 6 bilen çıkmamasıyla 1 milyar TL'yi aşan büyük ikramiye, salı akşamının en çok merak edilen konusu oldu. Peki, 24 Kasım Süper Loto kazanan numaralar hangileri? 6 bilen çıktı mı, büyük ikramiye devretti mi? İşte ayrıntılar...

24 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI: KAZANAN 6 NUMARA

24 Kasım 2026 Salı günü saat 21.30'da düzenlenen Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı.

141. ÇEKİLİŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR:

12 - 46 - 21 - 25 - 19 - 3

Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar Milli Piyango Online sonuç ekranında yer aldı. Kupon sahipleri, açıklanan altı sayıyı kendi biletleriyle karşılaştırmaya başladı.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

24 Kasım 2026 Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden sorgulama yapabiliyor.

Sonuçlar sayfasında çekiliş tarihi veya çekiliş numarası seçilerek çıkan sayılara ve ödül tutarlarına ulaşılabiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI: https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/super-loto-cekilis-sonuclari

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Süper Loto çekilişleri haftada üç kez gerçekleştiriliyor. Her çekilişte 1 ile 60 arasındaki numaralardan rastgele 6 farklı sayı belirleniyor.

Çekiliş günleri: Salı, perşembe ve pazar

Çekiliş saati: 21.30

Seçilen numara sayısı: 6

Numara aralığı: 1-60