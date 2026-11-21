Galatasaray-Samsunspor maçı öncesinde yalnızca üç puan mücadelesi değil, sarı-kırmızılı ekibin yenilmezlik serisi de gündemde. İki takımın ligdeki konumu, forma giyemeyecek oyuncular ve değişen stat nedeniyle oluşan yeni maç planı merak ediliyor. Peki, son durum ne?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Ligde zirvede bulunan sarı-kırmızılılar, milli aranın ardından galibiyet serisini sürdürmek ve iç saha yenilmezlik rekorunu kırmak için mücadele edecek. Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Samsunspor ise İstanbul deplasmanında sürpriz arayacak. Karşılaşma öncesinde sakatlıklar, stat değişikliği ve iki takımın son performansı dikkat çekiyor. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Takımlarda kimler eksik? İşte ayrıntılar...

Galatasaray-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Samsunspor maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele, beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın normal şartlarda RAMS Park'ta oynanması planlanıyordu. Ancak Galatasaray, stadyum zeminindeki bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman ayrılması amacıyla müsabakanın Başakşehir'e alındığını açıkladı.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Rafael Leao, sakatlıkları nedeniyle Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Osimhen'in sol dizinden operasyon geçirdiği, Leao'nun ise sağ üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Milli takımlardan sakatlıklarla dönen Roland Sallai, Aleksey Batrakov ve Davinson Sanchez'in durumunun maç günü netleşmesi bekleniyor. Sağ omzundaki rahatsızlığın ardından takımla çalışmalara başlayan Uğurcan Çakır'ın oynayıp oynamayacağına ise teknik heyet karar verecek.

GALATASARAY VE SAMSUNSPOR'UN FORM DURUMU

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 28 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Samsunspor ise 11 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, 7 puanla 17. sırada yer alıyor.