Milli Piyango'nun 5 Kasım 2026 Perşembe günü düzenlediği Süper Loto çekilişinde sonuçlar belli oldu. Çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı merak konusu oldu. Kupon sahipleri sonuçlarını sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebiliyor.

5 Kasım 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişte kazanan numaralar belli olurken, kupon sahipleri sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği, 6 bilen çıkıp çıkmadığı ve diğer kategorilerde kaç kişinin ikramiye kazandığı araştırılıyor. İşte 5 Kasım Süper Loto sonuçları, kazanan numaralar ve ikramiye sorgulama ekranı...

5 KASIM 2026 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

Süper Loto'nun 5 Kasım Perşembe günü yapılan çekilişi tamamlandı. Çekiliş sonucunda haftanın şanslı numaraları belli oldu.

5 Kasım Süper Loto sonuçları: 5-16-22-43-53-58

Kazanan numaraların açıklanmasıyla birlikte çekilişin ikramiye dağılımı da netleşti. Büyük ikramiyeyi kazanan olup olmadığı ve diğer kategorilerdeki talihli sayıları resmî sonuç ekranında yayınlandı.

SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE KAZANANI VAR MI?

5 Kasım 2026 Süper Loto çekilişinde 6 bilen talihli sayısı ve büyük ikramiye tutarı belli oldu.

6 bilen talihli sayısı: Devir

Büyük ikramiye: 850.312.836,88 ₺

5 bilen talihli sayısı: 23

4 bilen talihli sayısı: 1.353

3 bilen talihli sayısı: 33.276

2 bilen talihli sayısı: 321.825

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI 5 KASIM 2026

Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden kuponlarını sorgulayabiliyor. Sonuç sayfasında 5 Kasım 2026 tarihi seçilerek kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri görüntülenebiliyor.

Süper Loto sonuç sorgulama ekranı: https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/cekilis-sonuclari

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, KAÇ NUMARA BİLMEK GEREKİR?

Süper Loto oyununda 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 numara seçiliyor. Çekilişte belirlenen 6 numaranın tamamını bilenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Daha az sayıda numarayı doğru tahmin edenler de ilgili ikramiye kategorilerinde ödül kazanabiliyor.