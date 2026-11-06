Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Süper Loto 5 Kasım sonuç sorgulama: Büyük ikramiye devretti mi, kaç kişi kazandı?

Milli Piyango'nun 5 Kasım 2026 Perşembe günü düzenlediği Süper Loto çekilişinde sonuçlar belli oldu. Çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı merak konusu oldu. Kupon sahipleri sonuçlarını sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebiliyor.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Süper Loto 5 Kasım sonuç sorgulama: Büyük ikramiye devretti mi, kaç kişi kazandı?

5 Kasım 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişte kazanan numaralar belli olurken, kupon sahipleri sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği, 6 bilen çıkıp çıkmadığı ve diğer kategorilerde kaç kişinin ikramiye kazandığı araştırılıyor. İşte 5 Kasım Süper Loto sonuçları, kazanan numaralar ve ikramiye sorgulama ekranı...

5 KASIM 2026 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

Süper Loto'nun 5 Kasım Perşembe günü yapılan çekilişi tamamlandı. Çekiliş sonucunda haftanın şanslı numaraları belli oldu.

5 Kasım Süper Loto sonuçları: 5-16-22-43-53-58

Kazanan numaraların açıklanmasıyla birlikte çekilişin ikramiye dağılımı da netleşti. Büyük ikramiyeyi kazanan olup olmadığı ve diğer kategorilerdeki talihli sayıları resmî sonuç ekranında yayınlandı.

SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE KAZANANI VAR MI?

5 Kasım 2026 Süper Loto çekilişinde 6 bilen talihli sayısı ve büyük ikramiye tutarı belli oldu.

6 bilen talihli sayısı: Devir

Büyük ikramiye: 850.312.836,88 ₺

5 bilen talihli sayısı: 23

4 bilen talihli sayısı: 1.353

3 bilen talihli sayısı: 33.276

2 bilen talihli sayısı: 321.825

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI 5 KASIM 2026

Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden kuponlarını sorgulayabiliyor. Sonuç sayfasında 5 Kasım 2026 tarihi seçilerek kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri görüntülenebiliyor.

Süper Loto sonuç sorgulama ekranı: https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/cekilis-sonuclari

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, KAÇ NUMARA BİLMEK GEREKİR?

Süper Loto oyununda 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 numara seçiliyor. Çekilişte belirlenen 6 numaranın tamamını bilenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Daha az sayıda numarayı doğru tahmin edenler de ilgili ikramiye kategorilerinde ödül kazanabiliyor.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
Oyun ve iş için tek laptop olarak hangi model seçilmeli?
Oyun ve iş için tek laptop olarak hangi model seçilmeli?
Süper Loto çekildi! (3 Kasım)
Sonraki Haber
Süper Loto çekildi! (3 Kasım)