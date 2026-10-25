25 Ekim 2026 Pazar günü altın fiyatları yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının alış-satış fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar güncel piyasa ekranlarını inceliyor. İşte 25 Ekim altın fiyatları...

25 Ekim altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları, 25 Ekim 2026 Pazar günü de ekonomi gündeminde yer alıyor. Gram altın ve ziynet altınlarının güncel fiyatları, birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Güncel piyasa takip ekranında gram altının alış fiyatı 6.383,95 TL, satış fiyatı ise 6.384,76 TL olarak görülüyor. Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının fiyatları da yatırımcıların takip ettiği başlıklar arasında.

HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI NEDEN FARKLI OLABİLİR?

Pazar günü takip edilen altın fiyatları ile kuyumcuların uyguladığı fiziki altın fiyatları arasında fark oluşabilir. Döviz kuru, uluslararası altın piyasası, alış-satış makası ve kuyumcunun fiyat politikası bu farkta etkili olabilir.

Altın almayı veya bozdurmayı planlayan vatandaşların işlem öncesinde bankalarının ya da kuyumcularının güncel fiyatlarını kontrol etmesi öneriliyor.

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 25 EKİM 2026

◼ABD Doları: 49,6090 (Alış) - 49,7746 (Satış)

◼EURO: 55,5785 (Alış) - 55,8683 (Satış)

◼STERLİN: 66,4170 (Alış) - 66,6848 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 25 EKİM 2026

▶Gram Altın Alış: 6.372,81₺

▶Gram Altın Satış: 6.467,59₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.440,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.541,00₺

▶Yarım Altın Alış: 20.880,00₺

▶Yarım Altın Satış: 21.076,00₺

▶Tam Altın Alış: 41.631,00₺

▶Tam Altın Satış: 42.017,00₺

▶Ata Altın Alış: 42.208,00₺

▶Ata Altın Satış: 42.772,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.847,00₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.904,00₺

▶Gümüş Alış: 86,63₺

▶Gümüş Satış: 86,73₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 25 Ekim Pazar günü saat 07.20 itibarıyla alınmıştır.