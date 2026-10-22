22 Ekim Süper Loto sonuçları şans oyunu oynayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. “Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusu öne çıkarken son çekilişte çıkan numaralar ve büyük ikramiye bilgileri de gündemdeki yerini koruyor.

22 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları, perşembe günü çekilişi takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kuponlarını kontrol etmek isteyenler, kazanan 6 numaranın hangileri olduğunu ve ikramiyenin devredip devretmediğini öğrenmek istiyor. Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı resmî sonuç ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor.

SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

22 Ekim çekilişinin kazanan numaraları belli oldu: 7-8-32-35-49-51

Bir önceki çekiliş olan 20 Ekim 2026 Salı gününün sonuçları ise açıklandı. Süper Loto'nun 126 numaralı çekilişinde 4, 10, 14, 19, 51 ve 52 numaraları kazandırdı.

20 EKİM SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ Mİ?

20 Ekim 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Böylece 722 milyon 802 bin 472 lira 90 kuruş tutarındaki büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Aynı çekilişte 5 bilen 7 kişi kişi başı 516.096,50 TL kazandı. Dört bilen 998 kişi 5.630,95 TL, üç bilen 25.446 kişi 268,15 TL, iki bilen 264.546 kişi ise 27,30 TL ikramiye almaya hak kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper Loto kuponunu kontrol etmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesinden sonuç sorgulama bölümüne ulaşabilir. Çekiliş tarihini seçerek açıklanan numaralar ve ikramiye kategorileri üzerinden kontrol yapılabilir.

Milli Piyango Online resmî sitesi: https://www.millipiyangoonline.com/