Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bayern Münih ile Arsenal sahne alıyor. Peki, Bayern Münih-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Harry Kane ve Bukayo Saka oynayacak mı, takımların muhtemel 11'leri nasıl? İşte detaylar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Almanya Bundesliga'da RB Leipzig karşısında aldığı farklı galibiyetle moral kazanan Bayern Münih, Arsenal karşısında taraftar desteğini avantaja çevirmeyi amaçlıyor. Mikel Arteta yönetimindeki İngiliz temsilcisi ise Avrupa'da oynadığı ilk iki maçı gol yemeden kazanarak Münih deplasmanına iddialı geliyor. İki takımın hücum organizasyonları ve savunma performansları, Allianz Arena'daki mücadelenin belirleyici unsurları arasında gösteriliyor. Peki, Bayern Münih-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MUNIH-ARSENAL MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması üçüncü hafta karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmaya Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena ev sahipliği yapacak.

BAYERN MUNIH-ARSENAL HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih-Arsenal mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

BAYERN MUNIH VE ARSENAL'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki haftasının ardından Bayern Münih ile Arsenal arasında iki puanlık fark bulunuyor.

Mikel Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal, Napoli ve Lille karşılaşmalarından galibiyetle ayrılarak altı puana ulaştı.

Bayern Münih ise Bodo/Glimt'i mağlup ederken Viking FK ile berabere kaldı ve dört puan topladı.

İlk iki haftanın ardından Arsenal yedinci, Bayern Münih ise onuncu sırada yer aldı. Böylece iki takım da lig aşamasını ilk sekiz içerisinde tamamlama hedefi doğrultusunda önemli bir karşılaşmaya çıkacak.

BAYERN MUNIH'İN HÜCUM GÜCÜ ARSENAL SAVUNMASINA KARŞI

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki karşılaşmasında toplam sekiz gol kaydetti. Alman temsilcisi, Bodo/Glimt karşısında beş gol atarken Viking FK deplasmanında üç kez fileleri havalandırdı.

Arsenal ise aynı süreçte dört gol bulmasına rağmen savunmadaki başarısıyla öne çıktı.

İngiliz ekibi, Napoli ve Lille karşısında kalesinde gol görmedi. Bu tablo, Bayern Münih'in üretken hücum hattıyla Arsenal'ın savunma organizasyonunu karşı karşıya getiriyor.

Bayern Münih'in Harry Kane, Luis Díaz ve Serge Gnabry gibi isimleri hücumdaki önemli seçenekleri oluştururken Arsenal cephesinde Bukayo Saka, Kai Havertz, Martin Ødegaard ve Noni Madueke dikkat çekiyor.

ARSENAL'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SERİSİ

Arsenal, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında uzun süredir devam eden galibiyet serisini Bayern Münih karşısında sürdürmek istiyor.

Bayern Münih'in resmî maç önü analizine göre Arsenal, geçen sezondan itibaren lig aşamasında oynadığı son 14 karşılaşmanın tamamını kazandı. İngiliz temsilcisi, bu sezonun ilk iki haftasında da gol yemeden galibiyete ulaştı.

Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 21 grup veya lig aşaması maçındaki savunma performansı da dikkat çekiyor. Bu karşılaşmalarda yalnızca sekiz gol yiyen Londra ekibi, 13 müsabakada kalesini gole kapattı.

Bayern Münih'in hücum etkinliği karşısında Arsenal'ın söz konusu savunma disiplinini koruyup koruyamayacağı merak ediliyor.

BAYERN MUNIH'TE MICHAEL OLISE NEDEN YOK?

Bayern Münih'in Arsenal karşısındaki önemli eksiklerinden biri Michael Olise olacak.

Fransız futbolcu, Viking FK ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında kırmızı kart görmesi nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu nedenle Olise, Arsenal karşısında görev yapamayacak.

Bayern Münih'in resmî değerlendirmesinde Olise'nin hücum üretkenliğine dikkat çekilirken oyuncunun yokluğunun takımın hücum planını etkileyebileceği vurgulandı..

BAYERN MUNIH-ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

21 Ekim karşılaşması öncesinde yayımlanan maç önü kadro tahminlerine göre iki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:

BAYERN MUNIH MUHTEMEL 11

Manuel Neuer

Konrad Laimer

Dayot Upamecano

Jonathan Tah

Alphonso Davies

Aleksandar Pavlović

Joshua Kimmich

Lennart Karl

Ismael Saibari

Luis Díaz

Harry Kane

ARSENAL MUHTEMEL 11

David Raya

Jurriën Timber

Ezri Konsa

Gabriel Magalhães

Myles Lewis-Skelly

Declan Rice

Bruno Guimarães

Bukayo Saka

Martin Ødegaard

Noni Madueke

Viktor Gyökeres

Bu isimler Sports Mole tarafından yayımlanan maç önü tahmininden alınmıştır. Kesin ilk 11'ler henüz açıklanmamıştır.

Bayern Münih'te Manuel Neuer ve Joshua Kimmich'in oynama durumlarının maç günü netleşmesi bekleniyor.

BAYERN MUNIH-ARSENAL MAÇINDA GÖZLER HARRY KANE'DE

Bayern Münih'in golcü oyuncusu Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'ndeki formuyla dikkat çekiyor. İngiliz santrfor, Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonunda üst üste dokuz karşılaşmada gol atmayı başardı.

Bayern Münih, hücum planında Kane'in ceza sahasındaki bitiriciliğinin yanı sıra bağlantı oyunundaki katkısından da faydalanıyor. Arsenal ise Bayern Münih'in merkezden ve kanatlardan oluşturduğu hücum tehditlerine karşı savunma dengesini korumayı hedefliyor.

BAYERN MUNIH-ARSENAL MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasındaki Bayern Münih-Arsenal karşılaşmasını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

UEFA, karşılaşmanın hakem atamasını 19 Ekim tarihli duyurusunda açıkladı.

BAYERN MUNIH VE ARSENAL'IN SIRADAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Bayern Münih, Arsenal karşılaşmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Atlético Madrid deplasmanına çıkacak. Alman temsilcisinin bir sonraki Avrupa karşılaşması 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak.

Arsenal ise dördüncü hafta mücadelesinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak. Londra ekibi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü yeni bir deplasman sınavı verecek.

BAYERN MUNIH-ARSENAL MAÇI CANLI TAKİP EKRANI