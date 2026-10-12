Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların alım kararı öncesinde piyasayı daha yakından takip etmesine neden oluyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını araştıran vatandaşlar, “Altın almak için doğru zaman mı?”, “Gram altın yeniden yükselecek mi?” ve “Altın fiyatları düşmeye devam eder mi?” sorularına yanıt arıyor. 12 Ekim 2026 güncel altın fiyatları, fiyatları etkileyen gelişmeler ve yatırım kararı öncesinde dikkat edilmesi gerekenler haberimizde...

Bugün gram altın ne kadar? 12 Ekim çeyrek altın kaç TL oldu? Serbest piyasa verilerinde gram altın yaklaşık 6.675 TL satış, çeyrek altın ise yaklaşık 10.841 TL satış seviyesinde listeleniyor. Altın fiyatları gün içerisinde değişebildiği gibi kuyumcular ve farklı piyasa ekranları arasında da farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle işlem yapmadan önce güncel alış-satış fiyatlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların alım kararı öncesinde piyasayı daha yakından takip etmesine neden oluyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını araştıran vatandaşlar, "Altın almak için doğru zaman mı?", "Gram altın yeniden yükselecek mi?" ve "Altın fiyatları düşmeye devam eder mi?" sorularına yanıt arıyor. 12 Ekim 2026 güncel altın fiyatları, fiyatları etkileyen gelişmeler ve yatırım kararı öncesinde dikkat edilmesi gerekenler haberimizde...

GRAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

Gram altın, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü serbest piyasa ekranlarında yaklaşık 6.675 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altının fiyatı, uluslararası piyasalarda ons altının değerinin yanı sıra dolar/TL kurundan da etkileniyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Altın fiyatlarının yönünde başta ons altın ve dolar/TL kuru olmak üzere küresel piyasalardaki gelişmeler etkili oluyor. Uluslararası piyasalarda ons altının fiyatındaki değişim, Türkiye'de gram altın fiyatlarına da yansıyor. Bunun yanında dolar/TL kurundaki hareketlilik de gram altının TL karşılığında belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Çeyrek, yarım ve tam altın gibi fiziki altınların fiyatlarında ise gram altının yanı sıra ürünün işçiliği ve piyasadaki alış-satış makası da etkili olabiliyor.

ALTIN ALINIR MI? ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Altın almayı düşünenlerin karar verirken yatırım amaçlarını ve paraya ne zaman ihtiyaç duyacaklarını dikkate alması gerekiyor. Kısa vadede alım-satım yapmayı planlayanlar için fiyat dalgalanmaları ve alış-satış farkı önem taşırken, uzun vadeli birikim düşünenler daha geniş bir zaman aralığındaki hareketleri değerlendirebilir.

Altın fiyatlarının kısa sürede yükselebileceği gibi gerileyebileceği de unutulmamalı. Özellikle fiyatın yönü konusunda belirsizlik bulunan dönemlerde bütün birikimi tek seferde değerlendirmek yerine farklı alım zamanlarını değerlendirmek, bazı yatırımcıların tercih ettiği yöntemlerden biridir. Bununla birlikte bu yaklaşım da zarar riskini ortadan kaldırmaz ve kişisel mali duruma göre değerlendirilmelidir.

Altın almak veya beklemek konusunda tek bir doğru cevap yok. Karar öncesinde acil ihtiyaçlar için ayrılan paranın korunması, borçların ve yatırım süresinin hesaba katılması, fiziki altın alınacaksa alış-satış farkının öğrenilmesi önem taşıyor. Bu bilgiler genel piyasa değerlendirmesidir; kişiye özel yatırım tavsiyesi değildir.

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 12 EKİM 2026

◼ABD Doları: 49,33 (Alış) - 49,34 (Satış)

◼EURO: 55,30 (Alış) - 55,37 (Satış)

◼STERLİN: 64,95 (Alış) - 65,27 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 12 EKİM 2026

▶Gram Altın Alış: 6.675,31₺

▶Gram Altın Satış:6.676,29₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.821,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.968,00₺

▶Yarım Altın Alış: 21.649,00₺

▶Yarım Altın Satış: 21.930,00₺

▶Tam Altın Alış: 43.206,00₺

▶Tam Altın Satış: 43.719,00₺

▶Ata Altın Alış: 43.817,00₺

▶Ata Altın Satış: 44.470,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.046,80₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.286,90₺

▶Gümüş Alış: 97,14₺

▶Gümüş Satış: 97,25₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 12 Ekim Pazar günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.