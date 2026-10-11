İtalya Serie A’da heyecan 6. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Sassuolo, sahasında Milan’ı konuk ederken mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler için maçın saati ve yayın bilgileri belli oldu. 11 Ekim 2026 Pazar günü Mapei Stadı’nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak ve S Sport 2 ile S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadele öncesinde Sassuolo’nun deneyimli ismi Domenico Berardi’nin Milan karşısındaki gol istatistiği dikkat çekiyor. Kırmızı-siyahlılar ise milli maç arasından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki Sassuolo - Milan maçı hangi kanalda, takımlarda son durum nasıl? İşte yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi öne çıkan detaylar…

Sassuolo - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Sassuolo ile Milan karşı karşıya geliyor. Alberto Aquilani'nin çalıştırdığı ev sahibi ekip, Rúben Amorim yönetimindeki kırmızı-siyahlıları Mapei Stadı'nda ağırlayacak. Milli maç arasının ardından oynanacak mücadele öncesinde teknik direktörlerin tercihleri ve oyuncuların fiziksel durumları önem taşıyor. Milan, aradan önce Lecce karşısında aldığı galibiyetin ardından yeniden sahaya çıkacak. Sassuolo ise son lig maçındaki Monza yenilgisini geride bırakmak istiyor. İşte Sassuolo - Milan karşılaşmasının başlama saati, yayın kanalı ve maç öncesi ayrıntılar…

SASSUOLO - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sassuolo - Milan karşılaşması, 11 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Serie A'nın 6. hafta mücadelesi, Reggio Emilia'daki Mapei Stadı'nda oynanacak.

SASSUOLO - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Sassuolo ile Milan arasındaki mücadele, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Serie A'nın pazar günü yayın programında yer alıyor.

BERARDI'NİN MİLAN'A KARŞI 12 GOLÜ VAR

Sassuolo'da Domenico Berardi, Milan karşısındaki performansıyla dikkat çekiyor. Serie A'nın resmî verilerine göre İtalyan futbolcu, kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı 20 lig maçında 12 gol ve 7 asist üretti. Bu gollerin dokuzunu Sassuolo'nun ev sahipliğindeki karşılaşmalarda kaydetti.

Berardi, 12 Ocak 2014'te Sassuolo'nun Milan'ı 4-3 yendiği maçta dört gol atmıştı. Deneyimli oyuncu, Mayıs 2015'teki 3-2'lik galibiyette de hat-trick yaparak bu rekabete damga vurdu.

SON LİG RANDEVUSUNU SASSUOLO KAZANDI

İki takımın 3 Mayıs 2026'da Mapei Stadı'nda oynadığı son Serie A karşılaşması, Sassuolo'nun 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Berardi, o mücadelede de gol atarak takımının kazanmasına katkıda bulundu.

MİLAN'DA SAELEMAEKERS'IN SAKATLIĞI ÖNE ÇIKIYOR

Sky Sport'un Milan'ın hazırlıklarına ilişkin haberine göre Alexis Saelemaekers, sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle takım çalışmalarına katılamadı. Aynı haberde, dizindeki problemi geride bırakan Pervis Estupiñán'ın ise takımla antrenmana döndüğü ve Sassuolo maçında görev alabilecek durumda olduğu belirtildi.

AMORIM'DEN PULISIC VE HÜCUM DEĞERLENDİRMESİ

Milan Teknik Direktörü Rúben Amorim, kulübün resmî sitesinde yayımlanan açıklamasında Christian Pulisic'in sakatlık sonrası fiziksel durumunu yönetmek için milli maç arasını Milanello'da geçirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Portekizli çalıştırıcı, takımının daha fazla gol pozisyonu üretmesi ve rakip ceza sahasında daha uzun süre kalması gerektiğini de vurguladı. Amorim, önlerindeki yoğun maç döneminde performanslarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

SASSUOLO'DA MURIC İÇİN OLUMLU HABER

Sassuolo Teknik Direktörü Alberto Aquilani, maç öncesi basın toplantısında Arijanet Muric'in durumuna ilişkin açıklama yaptı. SassuoloNews'un aktardığına göre Aquilani, milli takım döneminde yaşadığı fiziksel sorun nedeniyle durumu takip edilen kalecinin karşılaşma için hazır olduğunu söyledi.

Aquilani ayrıca Milan'ın gücüne dikkat çekerek takımının hem hücumda hem de savunmada belirleyici anları daha iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

SASSUOLO - MILAN MAÇI CANLI TAKİP EKRANI