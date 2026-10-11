Real Sociedad - Deportivo maçı saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Sociedad ile Deportivo La Coruña karşı karşıya geliyor. Sahasında taraftarının desteğiyle üst üste ikinci lig galibiyetini almak isteyen Real Sociedad, 10 puanlı Deportivo karşısında sahaya çıkacak. Futbolseverler ise “Real Sociedad - Deportivo maçı saat kaçta, hangi kanalda?”, “Real Sociedad maçı canlı izle” aramalarına yöneldi. İşte mücadele öncesindeki son bilgiler ve canlı yayın detayları...
Real Sociedad - Deportivo maçını takip etmek için tıklayın!
İspanya La Liga'da heyecan, 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Real Sociedad, 11 Ekim 2026 Pazar günü sahasında Deportivo La Coruna'yı konuk edecek. İki takım da ligde geride kalan yedi maçta 10 puan toplarken, karşılaşma sıralamadaki konumlarını güçlendirmek isteyen ekipler açısından önem taşıyor. Real Sociedad, Valencia karşısında aldığı galibiyetin ardından sahasında da kazanarak ligde yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Deportivo La Coruña ise deplasmanda puan veya puanlar alarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündeminde "Real Sociedad - Deportivo maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Real Sociedad - Deportivo canlı izle" soruları bulunuyor. İşte maçın yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi son durum...
REAL SOCIEDAD - DEPORTIVO MAÇI NE ZAMAN?
Real Sociedad ile Deportivo La Coruña arasındaki La Liga 8. hafta mücadelesi, 11 Ekim 2026 Pazar günü (bu akşam) oynanacak.
REAL SOCIEDAD - DEPORTIVO MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 17:15'te başlayacak.
REAL SOCİEDAD - DEPORTİVO MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Sociedad - Deportivo La Coruna karşılaşması S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.
REAL SOCIEDAD GALİBİYET SERİSİ PEŞİNDE
Real Sociedad, sezonun ilk yedi lig maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet alarak 10 puana ulaştı. Bask ekibi, ligde sekizinci sırada yer alırken sahasında oynayacağı Deportivo karşılaşmasını kazanarak üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor. Real Sociedad, uluslararası maç arasından önce Valencia karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle moral buldu. Zorlu mücadelede son dakika golüyle sevinen ekip, bu sonucu Deportivo karşısında da sürdürmek istiyor. Bununla birlikte takımın Avrupa kupalarındaki yoğun takvimi de dikkat çekiyor. Real Sociedad, önümüzdeki günlerde UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Teknik ekibin lig ve Avrupa maçları arasındaki kadro planlaması, Deportivo mücadelesinin önemli başlıklarından biri olacak. DEPORTIVO LA CORUNA ÜST SIRALARDAKİ YERİNİ KORUMAK İSTİYOR Deportivo La Coruna da ilk yedi lig maçında 10 puan topladı ve Real Sociedad ile aynı puan seviyesinde bulunuyor. La Liga'nın resmî karşılaşma sayfasındaki verilere göre Deportivo, geride kalan maçlarda iki galibiyet, dört beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak olan Deportivo, rakibinin saha avantajını etkisiz hâle getirerek puan almayı hedefleyecek. İki takımın puanlarının eşit olması, karşılaşmayı lig sıralaması açısından daha da önemli hâle getiriyor. Deportivo'nun savunma performansı ile Real Sociedad'ın iç sahadaki oyunu, maçın gidişatını belirleyebilecek unsurlar arasında bulunuyor. Konuk ekip, özellikle maçın başında rakibinin baskısını karşılayarak hücum fırsatları yaratmaya çalışacak. REAL SOCIEDAD - DEPORTIVO MAÇINDA GÖZLER İKİ TAKIMDA La Liga'nın 8. haftasında oynanacak mücadelede iki takım da üç puan için sahaya çıkacak. Real Sociedad, kendi sahasında kazanarak ligdeki puanını artırmak isterken Deportivo La Coruna deplasmandan olumlu sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde iki ekibin de 10 puanda bulunması, mücadeleyi doğrudan sıralama açısından önemli kılıyor. Real Sociedad'ın hücumdaki etkinliği ve Deportivo'nun savunma direnci, maçın dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor. REAL SOCIEDAD - DEPORTIVO MAÇI CANLI SKOR EKRANI (TIKLA)
Real Sociedad, uluslararası maç arasından önce Valencia karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle moral buldu. Zorlu mücadelede son dakika golüyle sevinen ekip, bu sonucu Deportivo karşısında da sürdürmek istiyor.
Bununla birlikte takımın Avrupa kupalarındaki yoğun takvimi de dikkat çekiyor. Real Sociedad, önümüzdeki günlerde UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Teknik ekibin lig ve Avrupa maçları arasındaki kadro planlaması, Deportivo mücadelesinin önemli başlıklarından biri olacak.
DEPORTIVO LA CORUNA ÜST SIRALARDAKİ YERİNİ KORUMAK İSTİYOR
Deportivo La Coruna da ilk yedi lig maçında 10 puan topladı ve Real Sociedad ile aynı puan seviyesinde bulunuyor. La Liga'nın resmî karşılaşma sayfasındaki verilere göre Deportivo, geride kalan maçlarda iki galibiyet, dört beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak olan Deportivo, rakibinin saha avantajını etkisiz hâle getirerek puan almayı hedefleyecek. İki takımın puanlarının eşit olması, karşılaşmayı lig sıralaması açısından daha da önemli hâle getiriyor. Deportivo'nun savunma performansı ile Real Sociedad'ın iç sahadaki oyunu, maçın gidişatını belirleyebilecek unsurlar arasında bulunuyor. Konuk ekip, özellikle maçın başında rakibinin baskısını karşılayarak hücum fırsatları yaratmaya çalışacak. REAL SOCIEDAD - DEPORTIVO MAÇINDA GÖZLER İKİ TAKIMDA La Liga'nın 8. haftasında oynanacak mücadelede iki takım da üç puan için sahaya çıkacak. Real Sociedad, kendi sahasında kazanarak ligdeki puanını artırmak isterken Deportivo La Coruna deplasmandan olumlu sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde iki ekibin de 10 puanda bulunması, mücadeleyi doğrudan sıralama açısından önemli kılıyor. Real Sociedad'ın hücumdaki etkinliği ve Deportivo'nun savunma direnci, maçın dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor. REAL SOCIEDAD - DEPORTIVO MAÇI CANLI SKOR EKRANI (TIKLA)
Deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak olan Deportivo, rakibinin saha avantajını etkisiz hâle getirerek puan almayı hedefleyecek. İki takımın puanlarının eşit olması, karşılaşmayı lig sıralaması açısından daha da önemli hâle getiriyor.
Deportivo'nun savunma performansı ile Real Sociedad'ın iç sahadaki oyunu, maçın gidişatını belirleyebilecek unsurlar arasında bulunuyor. Konuk ekip, özellikle maçın başında rakibinin baskısını karşılayarak hücum fırsatları yaratmaya çalışacak.
REAL SOCIEDAD - DEPORTIVO MAÇINDA GÖZLER İKİ TAKIMDA
La Liga'nın 8. haftasında oynanacak mücadelede iki takım da üç puan için sahaya çıkacak. Real Sociedad, kendi sahasında kazanarak ligdeki puanını artırmak isterken Deportivo La Coruna deplasmandan olumlu sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Karşılaşma öncesinde iki ekibin de 10 puanda bulunması, mücadeleyi doğrudan sıralama açısından önemli kılıyor. Real Sociedad'ın hücumdaki etkinliği ve Deportivo'nun savunma direnci, maçın dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor.
REAL SOCIEDAD - DEPORTIVO MAÇI CANLI SKOR EKRANI (TIKLA)