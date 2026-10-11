Fransa Ligue 1'de dengeleri değiştirebilecek mücadele öncesinde dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı! İç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen Nice, Strasbourg karşısında önemli bir fırsat yakaladı. Peki, OGC Nice - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki takım arasındaki puan farkı neden bu karşılaşmayı daha da kritik hale getiriyor? İşte merak edilenler...

OGC Nice - Strasbourg maçını canlı takip etmek için linke tıklayın

Fransa Ligue 1'de 2026-2027 sezonunun 6. haftasında OGC Nice ile RC Strasbourg Alsace karşı karşıya geliyor. Milli aranın ardından yeniden başlayan ligde Nice, taraftarı önünde Strasbourg'u ağırlayacak. Son karşılaşmasında Lille'i mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini alan ev sahibi ekip, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Strasbourg ise deplasmanda kazanarak yeniden üst sıralara yaklaşmak istiyor. Futbolseverler, "OGC Nice - Strasbourg maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati, canlı yayın platformu ve maç öncesindeki önemli gelişmeler...

OGC NICE - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

OGC Nice - Strasbourg maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da (TSİ) başlayacak.Fransa Ligue 1'in 6. haftasında oynanacak mücadeleye Nice kentindeki Allianz Riviera ev sahipliği yapacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde üç puan ararken Strasbourg deplasmandan galibiyetle ayrılmayı amaçlayacak.

OGC NICE - STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

OGC Nice - Strasbourg karşılaşması, Türkiye'deki güncel yayın programında beIN CONNECT platformunda yer alıyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadele, uygun aboneliğe sahip kullanıcılar tarafından dijital platform üzerinden takip edilebilecek. Karşılaşmanın Türkiye'de yayınlanacağı ayrı bir televizyon kanalı ise doğrulanamadı. Fransa'da müsabakanın yayın adresi Ligue 1+ olarak açıklandı.

OGC NICE - STRASBOURG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

OGC Nice - Strasbourg maçı, Türkiye'deki yayın listelerinde abonelik gerektiren beIN CONNECT platformunda gösteriliyor. Karşılaşma için doğrulanmış bir şifresiz Türkiye yayını bulunmuyor. Futbolseverlerin maç öncesinde platformun güncel yayın akışını kontrol etmesi gerekiyor.

OGC NICE EVİNDE ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Fransa Ligue 1'de 2026-2027 sezonuna istediği başlangıcı yapamayan OGC Nice, geride kalan 5 haftada 5 puan topladı. Ligde oynadığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Nice, 6. hafta öncesinde 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, 20 Eylül 2026 tarihinde oynadığı son lig maçında Lille'i 2-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetine ulaştı. Bu sonuçla moral bulan Nice, Strasbourg karşısında da kazanarak puanını 8'e yükseltmeyi ve rakibini geride bırakmayı hedefliyor. Nice'in iç saha performansı da dikkat çekiyor. Kırmızı-siyahlılar, bu sezon ligde Allianz Riviera'da oynadığı üç karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu maçlarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

STRASBOURG DEPLASMANDA GALİBİYET ARIYOR

RC Strasbourg Alsace, Fransa Ligue 1'in ilk 5 haftasında topladığı 7 puanla 8. sırada yer alıyor. Sezonun ilk bölümünde hücum performansıyla öne çıkan Strasbourg, 5 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırdı. Ancak deplasmanda istediği istikrarı yakalayamayan ekip, dış sahada oynadığı ilk üç lig maçının ikisini kaybetti.

Son karşılaşmasında Paris FC'ye 2-1 mağlup olan Strasbourg, Nice deplasmanında yeniden kazanarak puan tablosundaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Konuk ekibin Troyes deplasmanında elde ettiği 6-2'lik galibiyet ise sezonun ilk bölümündeki dikkat çekici sonuçlarından biri oldu.

OGC NICE - STRASBOURG MAÇINDA KİMLER EKSİK?

OGC Nice'te Morgan Sanson, Moïse Bombito, Laurent Abergel ve Antoine Mendy, maç öncesinde sakat oyuncular arasında bulunuyor.

Strasbourg cephesinde ise Ismaël Doukouré, Martial Godo ve Joaquín Panichelli'nin sakatlıkları dikkat çekiyor. Konuk ekipte bazı oyuncuların durumu da maç öncesinde belirsizliğini koruyor. Teknik heyetlerin son kadro tercihleri, karşılaşma öncesinde açıklanacak ilk 11'lerle netleşecek.

NICE - STRASBOURG MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında oynanacak OGC Nice - Strasbourg karşılaşmasını Jérémie Pignard yönetecek. Allianz Riviera'daki mücadelede iki takım da üç puan hedefiyle sahaya çıkacak.

NICE - STRASBOURG MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN