Lazio ile Monza, Serie A’nın 6. haftasında Roma Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Gennaro Gattuso yönetimindeki Lazio, sezona yaptığı güçlü başlangıcı sürdürmek isterken Ivan Juric’in Monza’sı zorlu deplasmanda puan arayacak. “Lazio - Monza maçı saat kaçta?” ve “Lazio maçı hangi kanalda?” sorularının yanıtı da netleşti. Mücadele, 11 Ekim Pazar günü saat 16.00’da başlayacak ve S Sport 2 ile S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak. Konuk ekibin açıkladığı 24 kişilik kadroda Cutrone, Colpani ve Varela yer alıyor. İşte Lazio - Monza karşılaşmasının yayın bilgileri ve kadrodan öne çıkan detaylar…

Lazio - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Lazio, Monza'yı konuk ediyor. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 11 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

Gennaro Gattuso'nun çalıştırdığı Lazio, ilk beş haftada topladığı 13 puanla sezona güçlü bir giriş yaptı. Ivan Juric yönetimindeki Monza ise aynı dönemde 4 puan elde etti. İki ekip, milli maç arasının ardından lig mücadelesine Olimpiyat Stadı'nda devam edecek.

LAZIO - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lazio - Monza karşılaşması, 11 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Monza'nın resmî takviminde maçın başlangıcı İtalya yerel saatiyle 15.00 olarak belirtiliyor. Türkiye'de karşılaşma saat 16.00'dan itibaren takip edilebilecek.

LAZIO - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ise S Sport Plus platformunu kullanabilecek.

LAZIO İLK BEŞ HAFTAYI YENİLGİSİZ GEÇTİ

Lazio, ligde oynadığı ilk beş karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Başkent ekibi bu süreçte yenilgi yaşamadı. Monza ise ilk beş haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tamamladı. Konuk ekip, milli maç arasından önce Sassuolo'yu 2-1 yenerek sezonun ilk lig galibiyetini elde etti.

İKİLİ REKABETTE LAZIO'NUN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Lazio ile Monza arasında Serie A'da oynanan altı karşılaşmanın dördünü Lazio kazandı, iki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Monza, bu rekabette henüz lig galibiyeti elde edemedi.

Konuk takımın bu sezonki deplasman performansı da dikkat çekiyor. Monza, ligde dış sahada oynadığı üç maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmaların tamamında gol bulmasına rağmen galibiyete ulaşamadı.

MONZA'NIN 24 KİŞİLİK KADROSU AÇIKLANDI

Monza, teknik direktör Ivan Juric'in Lazio karşılaşması için belirlediği 24 kişilik kadroyu duyurdu. Listede Patrick Cutrone, Andrea Colpani, Gustavo Varela, Dany Mota, Cyril Ngonge ve Michael Folorunsho yer aldı.

Matteo Pessina, Patrick Ciurria, Jan Ziolkowski ve Idrissa Touré ise açıklanan listede bulunmuyor. Deplasman kadrosundaki oyuncuların ilk 11'de başlayıp başlamayacağı, resmî maç kadrolarıyla netleşecek.

GATTUSO'DAN REHAVET UYARISI

Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, karşılaşma öncesinde oyuncularının dikkatli olması gerektiğini vurguladı. ANSA'nın aktardığı açıklamalarda İtalyan çalıştırıcı, kolay görünen bir maçta bile puan almak için güçlü bir Lazio performansına ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Gattuso, sıralamadan çok takımının çalışma anlayışına odaklandığını ifade ederek oyuncularından aynı istek ve ciddiyetle devam etmelerini istedi.

LAZİO - MONZA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI