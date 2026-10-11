Premier Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Hull City, Everton'ı MKM Stadyumu'nda ağırlayacak. Sezonun ilk haftalarında topladığı puanlarla üst sıralarda yer alan iki takım da milli takım arasından sonra lige galibiyetle dönmek istiyor. Hull City, son haftalardaki puan kayıplarını telafi etmeyi hedeflerken Everton ise namağlup serisini sürdürmenin peşinde. Peki, Hull City - Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hull City - Everton maçını takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan, milli takım arasının ardından oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Ligin 6. haftasında Hull City, Everton'ı sahasında konuk edecek. MKM Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, maçın başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan iki ekip de puan tablosundaki yerini korumak ve üst sıralara yükselmek için sahaya çıkacak. Hull City, taraftarı önünde galibiyet hasretini sona erdirmek isterken Everton ise namağlup serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.

HULL CITY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN?

Hull City ile Everton arasındaki İngiltere Premier Lig 6. hafta karşılaşması, 11 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak.

HULL CITY - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşma, Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.

HULL CITY - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Hull City - Everton karşılaşması, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

HULL CITY GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, sezonun ilk haftalarında aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Manchester United karşısında 2-0 kazanan ve Coventry City deplasmanından galibiyetle dönen ekip, sonraki haftalarda aynı istikrarı sürdürmekte zorlandı.

Hull City, Aston Villa ile berabere kaldıktan sonra Chelsea deplasmanında 2-2'lik sonuç aldı. Newcastle United karşısında ise sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Son haftalardaki performansına rağmen sahada mücadeleci bir görüntü ortaya koyan Hull City, Everton karşısında bu performansını galibiyetle taçlandırmayı hedefliyor. Taraftarının desteğini arkasına alacak ekip, kendi sahasında üç puan alarak ligde yeniden çıkışa geçmek istiyor.

EVERTON NAMAĞLUP SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

David Moyes yönetimindeki Everton, sezonun ilk haftalarında aldığı sonuçlarla puan tablosunun üst sıralarında yer aldı. Namağlup ilerleyen Merseyside temsilcisi, Hull City deplasmanında da puan kazanarak istikrarlı performansını sürdürmeyi amaçlıyor.

Everton cephesinde kulübün geleceğine ilişkin gelişmeler de gündemde. Friedkin Grubu'nun kulübün tamamının satışı konusunda açık olduğunu duyurması, karşılaşma öncesinde dikkat çeken konular arasında yer aldı.

Buna rağmen Everton'ın sahadaki önceliği, lig mücadelesinde puan kaybı yaşamamak olacak. Hull City karşısında alınacak galibiyet, takımın üst sıralardaki konumunu güçlendirebilir.

HULL CITY - EVERTON MAÇINDA GÖZLER ÜÇ PUANDA

Hull City, son haftalarda aldığı puan kayıplarını telafi ederek taraftarı önünde kazanmak istiyor. Everton ise sezon başından bu yana sürdürdüğü yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

İki takımın da ligdeki hedefleri açısından önem taşıyan karşılaşmada hücum etkinliği ve savunma dengesi belirleyici olabilir. MKM Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Premier Lig'in 6. haftasında futbolseverlerin takip edeceği karşılaşmalar arasında bulunuyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Hull City muhtemel 11: Tzolakis, Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Giles, Belloumi, Crooks, Slater, Thomas, McBurnie

Everton muhtemel 11: Pickford, Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Armstrong, Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

HULL CITY-EVERTON MAÇI CANLI SKOR EKRANI