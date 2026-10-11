İtalya Serie A’da heyecan 6. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Cagliari, sahasında Juventus’u konuk ederken mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler için maçın saati ve yayın bilgileri belli oldu. 11 Ekim 2026 Pazar günü Unipol Domus Stadı’nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak ve S Sport 2 ile S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Sezona güçlü bir başlangıç yapan Cagliari, taraftarı önünde kazanmak isterken Juventus deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Peki Cagliari - Juventus maçı hangi kanalda, takımlarda son durum nasıl? İşte yayın bilgileri, kadro gelişmeleri ve ikili rekabette dikkat çeken istatistikler…

Cagliari - Juventus karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Cagliari, Juventus'u konuk ediyor. İlk beş maçında 12 puan toplayan ev sahibi ekip, milli maç arasının ardından taraftarı önünde sahaya çıkacak. Juventus ise 10 puanla girdiği haftada deplasman galibiyeti arayacak. Fabio Pisacane ile Luciano Spalletti'yi karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde Cagliari'nin son haftalardaki çıkışı ve Juventus'un eksikleri öne çıkıyor. İşte Cagliari - Juventus maçının saati, yayın kanalı ve karşılaşma öncesi ayrıntılar…

CAGLIARI - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cagliari - Juventus karşılaşması, 11 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Serie A'nın 6. hafta mücadelesi, Cagliari'deki Unipol Domus Stadı'nda oynanacak.

CAGLIARI - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Cagliari ile Juventus arasındaki mücadele, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Sardinya'daki karşılaşma, Serie A'nın pazar günü yayın programında yer alıyor.

CAGLIARI ÜÇ MAÇLIK GALİBİYET SERİSİYLE GELİYOR

Cagliari, milli maç arasından önce ligde oynadığı son üç karşılaşmayı kazandı. Lecce'yi 1-0, Atalanta'yı 2-1 ve Udinese'yi 1-0 mağlup eden Sardinya temsilcisi, bu dönemde dokuz puan topladı.

Sezonun açılışında Parma'yı da yenen Cagliari, ilk beş haftadaki tek mağlubiyetini Inter karşısında aldı. Pisacane'nin ekibi böylece 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 12 puana ulaştı.

JUVENTUS İKİLİ REKABETTE ÖNDE

Juventus'un resmî internet sitesinde yayımlanan verilere göre iki takım, Serie A'da bugüne kadar 88 kez karşılaştı. Bu maçlarda Juventus 47, Cagliari ise 13 galibiyet aldı; 28 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar bu mücadelelerde 131 gol atarken Cagliari 79 gol kaydetti. Juventus, 2010'dan bu yana oynanan 29 lig randevusunun da 22'sini kazandı.

SON SARDİNYA RANDEVUSUNDA CAGLIARI KAZANMIŞTI

Genel rekabette Juventus'un üstünlüğü bulunsa da geçen sezon Unipol Domus'ta oynanan karşılaşmayı Cagliari 1-0 kazandı. Spalletti, maç öncesi değerlendirmesinde rakibinin bu sezon topladığı puanları hak ettiğini belirterek kendilerini zorlu bir deplasmanın beklediğini ifade etti.

KENAN YILDIZ CAGLIARI MAÇINDA OYNAYACAK MI?

İtalyan basınındaki güncel kadro bilgilerine göre Kenan Yıldız, Cagliari karşılaşması öncesinde Juventus'un eksikleri arasında bulunuyor. La Gazzetta dello Sport'un maç öncesi listesinde milli futbolcunun yanı sıra Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Jérémie Boga ve Kamil Grabara da forma giyemeyecek isimler arasında gösteriliyor. Bu bilgiler doğrultusunda Kenan'ın karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

CAGLIARI'DE DEIOLA KADRODA, NZOLA'YA İLK DAVET

Cagliari, Juventus karşılaşması için 26 kişilik kadro açıkladı. Kulübün duyurusuna göre M'bala Nzola, takımda ilk kez resmî bir maçın kadrosuna alındı. Listede Alessandro Deiola, Kevin Carlos ve Alen Sherri de yer aldı. Böylece Pisacane'nin maç öncesindeki oyuncu seçenekleri netleşti.

DANIEL MALDINI'DEN ÜÇ MAÇTA ÜÇ GOL

Cagliari'de Daniel Maldini, eylül ayında oynadığı üç karşılaşmanın tamamında gol attı. Lecce, Atalanta ve Udinese galibiyetlerine katkı sağlayan futbolcu, taraftar oylamasında kulübün eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi. Kulübün açıklamasına göre Maldini'ye ödülü, Juventus karşılaşmasından önce verilecek.

CAGLIARI - JUVENTUS MAÇI CANLI TAKİP EKRANI