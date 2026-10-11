Suudi Arabistan Pro Lig’in 8. haftasında Abha ile Al-Faisaly karşı karşıya geliyor. İlk yedi maçında galibiyet elde edemeyen iki takım, bu mücadelede sezonun ilk üç puanını almak için sahaya çıkacak. 11 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 18.25’te başlayacak karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri ve ekiplerin son durumu merak ediliyor. Türkiye yayıncısı resmî kaynaklardan doğrulanamayan Abha - Al-Faisaly maçına ilişkin öne çıkan ayrıntılar haberimizde.

Abha - Al-Faisaly maçının canlı takip linki için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Lig'in 8. haftasında Abha Club ile Al-Faisaly FC, 11 Ekim Pazar günü Türkiye saatiyle 18.25'te karşı karşıya gelecek. Abha'nın ev sahipliğinde oynanacak mücadelede iki ekip de sezonun ilk lig galibiyetini hedefliyor. Karşılaşmanın Türkiye yayıncısına ilişkin bilgi ise resmî yayın akışından teyit edilemedi.

ABHA - AL-FAISALY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Abha - Al-Faisaly maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 18.25'te başlayacak. Suudi Arabistan Pro Lig'in 2026-2027 sezonundaki karşılaşma, Prens Sultan bin Abdülaziz Stadı'nda oynanacak. Sekizinci hafta randevusunda saha avantajı Abha'da olacak.

ABHA - AL-FAISALY MAÇI HANGİ KANALDA?

Nerede İzlenir'in maç sayfasında Abha - Al-Faisaly karşılaşmasının beIN SPORTS 5'te yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Ancak bu kayıt, yayıncı kuruluşun erişilebilen resmî programından doğrulanamadığı için Türkiye'deki yayın kanalı kesinleşmiş bilgi olarak verilemiyor.

İKİ TAKIM DA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Suudi Pro Lig'in resmî değerlendirmesine göre Abha, ilk yedi haftada topladığı 2 puanla son sırada yer alıyor. Al-Faisaly ise aynı dönemde 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 3 puan elde etti. Henüz galibiyetle tanışamayan iki takım için bu karşılaşma, alt sıralardan uzaklaşma yolunda önem taşıyor.

ABHA'DA GÖZLER HÜCUM PERFORMANSINDA

Damir Buric yönetimindeki Abha, ilk yedi lig maçında 5 gol kaydetti. Hücumda Michy Batshuayi'nin katkısını artırması beklenirken Belçikalı futbolcunun bu dönemdeki tek lig golü Al-Fayha karşısında geldi.

Giovanni Solinas'ın çalıştırdığı Al-Faisaly ise zorlu bir başlangıç yaptı. Konuk ekip, ilk yedi haftada Al-Hilal, Al-Qadsiah, NEOM ve Al-Ittihad ile karşılaştı.

ABHA - AL-FAISALY MAÇI CANLI TAKİP EKRANI