Canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 12 Eylül 2026 Cumartesi günü gram altın 6.784 TL satış fiyatıyla öne çıkarken çeyrek ve yarım altın fiyatları da merak ediliyor. İşte güncel altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI |Altın piyasasında hareketlilik 12 Eylül 2026 Cumartesi günü de devam ediyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Güncel verilere göre 24 ayar altının gramında alış fiyatı 6.784 TL, satış fiyatı ise 6.784 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altının alış fiyatı 10.890 TL, satış fiyatı 11.093 TL olarak listelenirken yarım altının alış fiyatı 21.807 TL, satış fiyatı ise 22.179 TL seviyesinde bulunuyor. İşte güncel rakamlar...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.784,07 ₺



GRAM ALTIN SATIŞ: 6.784,88 ₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 12 EYLÜL 2026

◼ABD Doları: 48,39 (Alış) - 48,65 (Satış)

◼EURO: 56,15 (Alış) - 56,49 (Satış)

◼STERLİN: 65,39 (Alış) - 65,72 (Satış)

ALTIN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Altın fiyatlarının belirlenmesinde ons altın fiyatı, döviz kurları ve özellikle dolar/TL hareketleri önemli rol oynuyor. Bunun yanında iç piyasada kuyumcuların uyguladığı alış-satış makası, fiziki altın talebi ve ürünün niteliği de fiyatların farklılaşmasına neden olabiliyor. Bu nedenle aynı gün içerisinde dahi farklı kaynaklarda gram, çeyrek veya yarım altın için birbirinden farklı alış ve satış rakamları görülebilir. Özellikle "altın ne kadar?" sorusunun yanıtı verilirken alış ve satış fiyatının birbirinden ayrılması gerekiyor. Alış fiyatı, kuyumcunun vatandaştan altını satın aldığı fiyatı; satış fiyatı ise vatandaşın altın alırken ödediği fiyatı ifade ediyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 12 EYLÜL 2026

▶Gram Altın Alış: 6.784,07 ₺

▶Gram Altın Satış: 6.784,88 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.890,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 11.093,00 ₺

▶Yarım Altın Alış:21.807,00 ₺

▶Yarım Altın Satış: 22.179,00 ₺

▶Tam Altın Alış: 43.412,00 ₺

▶Tam Altın Satış: 44.215,00 ₺

▶Ata Altın Alış: 44.163,00 ₺

▶Ata Altın Satış: 44.975,00 ₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.103,83 ₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.358,52 ₺

▶Gümüş Alış: 100,59 ₺

▶Gümüş Satış: 100,67 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 12 Eylül Cumartesi günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.