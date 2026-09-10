Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri'nin Avrupa Şampiyonası maçı 10 Eylül'de saat 20.00'de TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye-Almanya voleybol maçını izlemek için tıklayınız...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2026 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkıyor. Filenin Efeleri, D Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak mücadele öncesinde voleybolseverler "Türkiye-Almanya voleybol maçı saat kaçta?", "Türkiye Almanya maçı hangi kanalda?" ve "Filenin Efeleri Almanya maçı canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Türkiye-Almanya karşılaşması 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Türkiye-Almanya maçının bilgileri haberimizde...

TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Filenin Efeleri'nin 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu. Türkiye-Almanya voleybol maçı, 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Almanya voleybol maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE-ALMANYA CANLI İZLE | FİLENİN EFELERİ ALMANYA MAÇI

"Türkiye Almanya voleybol maçı canlı izle" ve "Filenin Efeleri Almanya maçı izle" şeklindeki aramalar, karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Türkiye'nin Almanya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası karşılaşması TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

FİLENİN EFELERİ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA ALMANYA MAÇIYLA BAŞLIYOR

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek. 9-26 Eylül 2026 tarihleri arasında Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, D Grubu'nda yer alıyor.

Filenin Efeleri'nin grubunda Almanya'nın yanı sıra Fransa, İsviçre, Romanya ve Letonya bulunuyor. Grup karşılaşmaları sonunda puan cetvelinde ilk dört sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek. Bu nedenle Almanya karşılaşması, turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen A Milli Erkek Voleybol Takımı için büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI D GRUBU MAÇLARI

Filenin Efeleri'nin D Grubu'ndaki maç programı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklandı.

TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI

10 Eylül 2026 - 20.00

Türkiye - Almanya | TRT Spor

12 Eylül 2026 - 17.00

Fransa - Türkiye | TRT Spor Yıldız

13 Eylül 2026 - 17.00

İsviçre - Türkiye | TRT Spor Yıldız

14 Eylül 2026 - 20.00

Romanya - Türkiye | TRT Spor Yıldız

16 Eylül 2026 - 17.00

Türkiye - Letonya | TRT Spor

FİLENİN EFELERİ'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU

Başantrenörlüğünü Slobodan Kovač'ın yaptığı A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosunda önemli isimler bulunuyor.

Pasörler

Murat Yenipazar

Hilmi Şahin

Pasör çaprazları

Adis Lagumdzija

Kaan Gürbüz

Smaçörler

Efe Bayram

Gökçen Yüksel

Cafer Kirkit

Mirza Lagumdzija

Orta oyuncular

Ahmet Tümer

Ahmet Samet Baltacı

Marko Matic

Yunus Emre Tayaz

Liberolar

Berkay Bayraktar

Abdulsamet Yalçın

TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI ÖNCESİ FİLENİN EFELERİ'NDE HEDEF İYİ BAŞLANGIÇ

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasındaki ilk sınavını Almanya karşısında verecek. D Grubu'nda ilk dört sırada yer alan ekiplerin son 16 turuna yükselecek olması nedeniyle grup maçlarının tamamı önem taşıyor. Türkiye'nin ilk hedefi Almanya karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvaya avantajlı bir başlangıç yapmak olacak. Filenin Efeleri'nin ardından Fransa, İsviçre, ev sahibi Romanya ve Letonya karşılaşmaları oynanacak.

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