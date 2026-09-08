Maç ve Oyun Keyfi Yarım Kalmasın: Gaming Laptop Hızlı Servise Nasıl Hazırlanır?

Gaming laptop arızasında doğru hazırlık, teknik ekibin sorunu aynı koşullarda yeniden oluşturmasını kolaylaştırır.

Casper 1 Saatte Servis, uygun Casper ve Excalibur arızalarında işlemleri mümkün olan durumlarda bir saat içinde tamamlamayı hedefliyor; ancak FPS düşüşü, ani kapanma veya sıcaklık gibi yük altında ortaya çıkan gaming sorunları ayrıntılı test gerektirebilir. Oyunun adı, kullanılan adaptör, grafik ayarları ve varsa hata ekranı servis öncesinde not edilirse teşhis daha kontrollü ilerleyebilir.

FPS düşüşü nasıl tarif edilmeli?

"Oyun kasıyor" ifadesi teknik ekip için yeterince ayrıntılı olmayabilir. Kullanıcı hangi oyunda sorun yaşadığını, yaklaşık ne kadar süre sonra başladığını, grafik ayarlarını ve cihazın prize bağlı olup olmadığını not edebilir. Sorun yalnızca belirli bir oyunda görülüyorsa bu bilgi de paylaşılmalıdır.

FPS düşüşünün yazılım, sürücü, sıcaklık, güç yönetimi veya donanım gibi farklı nedenleri olabilir. Doğru koşulların aktarılması, teknik ekibin problemi yeniden üretmesine yardımcı olur.

Ani kapanma ve güç sorunlarında adaptör önemli

Gaming laptoplar yüksek yük altında daha fazla güç kullanır. Ani kapanma, şarj olmama veya performansın adaptör takılıyken değişmesi gibi şikâyetlerde cihazın kendi adaptörünün servis noktasına götürülmesi yararlı olabilir.

Kablo veya adaptörde fiziksel hasar varsa kullanıcı bunu da belirtmelidir. Güç sorununun yalnızca batarya veya yalnızca prize bağlı kullanımda ortaya çıkıp çıkmadığı teşhis açısından önem taşır.

Isınma şikâyeti neden uzun test isteyebilir?

Gaming cihazlarda sıcaklık, oynanan oyun, oda koşulları, fan davranışı ve sistem yüküne göre değişir. Bu nedenle "çok ısınıyor" ifadesi yerine hangi oyunda ve ne kadar kullanım sonrasında performans değişikliği yaşandığı aktarılmalıdır.

Aralıklı veya yalnızca uzun oyun seanslarında ortaya çıkan sorunların bir saatlik hızlı akış içinde kesin biçimde doğrulanması her zaman mümkün olmayabilir. Teknik ekip daha uzun yük testi isteyebilir.

Servise teslimden önce veri ve hesap güvenliği

Oyun kayıtları, proje dosyaları ve kişisel belgeler mümkünse yedeklenmelidir. Tarayıcı oturumları ve kişisel hesaplar gözden geçirilmeli, test için gerekmeyen harici disk veya aksesuarlar çıkarılmalıdır.

Kullanıcı hata ekranının fotoğrafını veya kısa videosunu saklayabilir. Servis sırasında ücret onayı gerekebileceği için iletişim bilgilerinin güncel olması da önemlidir.

Excalibur kullanıcıları randevusuz başvurabilir mi?

Belirlenen 1 Saatte Servis noktalarında uygun Excalibur gaming laptop ve masaüstü gaming bilgisayarlar randevusuz teslim edilebilir. Garanti süresinin bitmiş olması cihazın kabul edilmesine tek başına engel değildir; garanti dışı parça ve işçilik işlemleri ücretli olabilir.

Hızlı servis akışı için ayrıca bir "bir saat" ücreti alınmaz. Kullanıcıya ücret gereken işlem hakkında bilgi verilir ve onay gereken durumlarda işlem onaydan sonra başlar.

Maç veya turnuva öncesinde son güne bırakmayın

1 Saatte Servis İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir'deki belirli noktalarda sunuluyor. Kullanıcı yola çıkmadan önce güncel adres ve çalışma saatini resmi servis sayfasından kontrol etmelidir.

Turnuva, maç yayını veya yoğun oyun dönemi öncesinde arıza belirtileri varsa cihazı son güne bırakmadan kontrol ettirmek daha sağlıklıdır. Hızlı servis seçeneği faydalı olsa da özel parça ve uzun test gereken durumlarda süre uzayabilir.

Sık Sorulan Sorular

Gaming laptopta FPS sorunu bir saatte çözülür mü?

Sorunun nedeni hızlı biçimde doğrulanabiliyorsa mümkün olabilir; uzun yük testi gereken durumlarda süre uzayabilir.

Adaptörü götürmek gerekir mi?

Güç, şarj veya performans sorunu varsa adaptörün yanında olması teşhise yardımcı olabilir.

Excalibur cihazlar randevusuz kabul edilir mi?

Belirlenen 1 Saatte Servis noktalarında uygun cihazlar randevusuz teslim edilebilir.

Sürücü ve güncelleme bilgisini not edin

Gaming bilgisayarlarda bazı performans sorunları donanım arızasından ziyade sürücü veya yazılım değişikliği sonrasında ortaya çıkabilir. Kullanıcı ekran kartı sürücüsünü veya işletim sistemini yakın zamanda güncellediyse bunu servis ekibine söylemelidir. Sorun bir güncellemeden hemen sonra başladıysa tarih bilgisi teşhis açısından anlamlı olabilir. Benzer şekilde yeni kurulan oyun, çevre birimi veya performans yazılımı da belirtilmelidir. Servis öncesinde rastgele çok sayıda ayarı değiştirmek, sorunun ilk koşullarını kaybetmeye neden olabilir. Bunun yerine belirtileri kaydetmek ve önemli verileri yedeklemek daha sağlıklı bir hazırlıktır. Teknik ekip gerekli yazılım ve donanım kontrollerini bu bilgiler üzerinden planlayabilir.

Teknik servis ağında yaygınlığın ötesinde ne önemli?

Casper'ın 105 servis noktalı yapısı yalnızca fiziksel yaygınlık üzerinden değerlendirilmiyor. Yetkin teknik ekip, orijinal yedek parça erişimi ve 15 yılı aşkın süredir gelişen mühendislik/servis verisi, arıza teşhisi ve onarım süreçlerini destekleyen diğer unsurlar. Geçmiş teknik vakalardan oluşan bilgi birikimi, benzer sorunların daha sistematik biçimde değerlendirilmesine katkı sağlayabiliyor.

Servis organizasyonu notebook, gaming laptop, masaüstü ve gaming bilgisayar, All-in-One, tablet, akıllı telefon ve monitör gibi farklı ürün gruplarını kapsıyor. Böylece yaygınlık, hız, ekip yetkinliği ve parça bulunurluğu farklı cihaz kategorilerinde ortak bir satış sonrası hizmet çerçevesinde ele alınabiliyor.