Çılgın Sayısal Loto sonuçları 29 Ağustos 2026: Kazanan numaralar
Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişi 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapıldı. Peki kazanan numaralar belli oldu mu, büyük ikramiye ne kadar ve bilet sonucu nasıl sorgulanır? İşte Milli Piyango Online sonuç ekranı ve güncel bilgiler.
Çılgın Sayısal Loto'da 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü çekiliş heyecanı yaşanıyor. Haftada üç gün gerçekleştirilen çekilişlerin ardından vatandaşlar, "Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?", "Kazanan numaralar hangileri?" ve "Bilet sonucu nereden sorgulanır?" sorularına yanıt arıyor.
29 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
29 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranından yayınlanacak.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Resmi Milli Piyango kaynaklarında çekilişlerin 21.30'da başladığı belirtiliyor. 29 Ağustos Cumartesi günkü çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı resmi sonuç ekranına yansıtılacak.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto kuponu bulunan vatandaşlar, sonuçlarını Milli Piyango Online'ın resmi Çekiliş Sonuçları sayfasından kontrol edebilir. Resmi sonuç ekranında kazanan numaraların yanı sıra farklı ikramiye kategorilerindeki kazanan kişi sayıları ve ikramiye tutarları da yer alıyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra kupon sahiplerinin kendi biletlerini resmi Milli Piyango Online sistemi üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.
İŞTE 29 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR:
21-46-49-77-85-86 Joker: 70 SüperStar: 58