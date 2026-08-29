Çılgın Sayısal Loto sonuçları 29 Ağustos 2026: Kazanan numaralar

Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişi 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapıldı. Peki kazanan numaralar belli oldu mu, büyük ikramiye ne kadar ve bilet sonucu nasıl sorgulanır? İşte Milli Piyango Online sonuç ekranı ve güncel bilgiler.