18 Ağustos Süper Loto sonuçları merakla bekleniyordu. 18 Ağustos 2026 Salı günü yapılan çekilişin kazanan numaraları, büyük ikramiye ve Milli Piyango Online Süper Loto sonuç sorgulama ekranına ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Haftanın üç günü (Salı, Perşembe ve Pazar) düzenlenen Süper Loto çekilişinde haftanın ilk randevusu 18 Ağustos 2026 Salı günü gerçekleşti. Şans oyunu severlerin arama motorlarında yoğun şekilde sorguladığı "Süper Loto sonuçları 18 Ağustos 2026", "Süper Loto bu akşam kazandıran numaralar" ve "Milli Piyango Online bilet sorgulama" başlıklarının ayrıntıları haberimizde...

18 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!



16-28-45-49-52-54

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Süper Loto sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranı üzerinden sorgulanabiliyor. Platformda Süper Loto çekiliş sonuçlarının yanı sıra geçmiş çekilişlere ilişkin bilgiler de takip edilebiliyor.

👉 Milli Piyango Online Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

Kupon sahipleri çekilişin ardından açıklanan 6 numarayı kuponlarındaki seçimlerle karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilir.

SÜPER LOTO'DA KAÇ NUMARA BİLMEK GEREKİYOR?

Süper Loto'da çekilişte belirlenen 6 numaranın tamamını bilen kuponlar birinci kategori ikramiyesini kazanıyor. Daha az sayıda doğru tahmin yapan kuponlar da ilgili ikramiye kategorisine göre ödül kazanabiliyor. Çekiliş sonrasında yalnızca 6 bilen olup olmadığı değil, diğer ikramiye kategorilerindeki kazanan sayıları ve kişi başına düşen tutarlar da sonuçlarla birlikte takip edilebilecek.