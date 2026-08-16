Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Şans Merkezi tarafından düzenlenen 16 Ağustos 2026 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Büyük ikramiye tutarının 300 milyon TL sınırına yaklaştığı dev çekilişte şanslı numaralar belli oluyor. Peki, 16 Ağustos Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango Online Süper Loto bilet sorgulama ekranı ve detaylar...

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında haftanın üç günü (Salı, Perşembe, Pazar) düzenlenen Süper Loto'da heyecan dolu bir çekiliş günü daha geldi. Haftalardır devreden ikramiyesiyle rekor seviyeye ulaşan ve 300 milyon TL sınırına yaklaşan dev ikramiye tutarı, şans oyunu severlerin ilgisini zirveye taşıdı. 16 Ağustos 2026 Pazar akşamı noter huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirilen çekilişin ardından vatandaşlar arama motorlarında "Süper Loto sonuçları 16 Ağustos 2026", "Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı", "Süper Loto çekilişi saat kaçta?" ve "Süper Loto kazanan numaralar açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor.

16 AĞUSTOS 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Süper Loto çekilişleri, MPİ TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanmakta ve saat 21.30'da başladı. Çekilişin tamamlanması ve şanslı numaraların küreden düşmesinin ardından kazanan 6 numara resmi web sitesi olan millipiyangoonline.com adresi üzerinden erişime açıldı.



İŞTE 16 AĞUSTOS 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI!



8-20-38-45-49-50

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI (millipiyangoonline.com)

Oynadığınız biletlere ikramiye vurup vurmadığını veya kaç bildiğinizi öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

millipiyangoonline.com adresine veya Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasına giriş yapın. Menüden "Süper Loto" sekmesini seçin. "Çekiliş Sonuçları" sayfasından 16 Ağustos 2026 tarihli çekilişi görüntüleyin. Biletinizdeki numaraları sorgulama alanına yazarak ya da karekod okutma özelliğini kullanarak ikramiye durumunuzu saniyeler içinde kontrol edin.

SÜPER LOTO KURALLARI VE İKRAMİYE KAZANMA ŞARTLARI

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 tanesinin seçilmesi esasına dayalı bir şans oyunudur. Çekilen 6 sayıdan 2, 3, 4, 5 veya 6 tanesini doğru tahmin eden adaylar ikramiye kazanmaya hak kazanır. 6 bilen çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarı bir sonraki çekilişe devreder.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.